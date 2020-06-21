مؤتمر في جامعة سبها عن آثار «كورونا» على الاقتصاد والسياسة بمشاركة عربية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 21 يونيو 2020, 12:47 مساء
عدد من المشاركين في المؤتمر الافتراضي بجامعة سبها عن تأثير فيروس كورونا على السياسة والاقتصاد. (بوابة الوسط)

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الافتراضي الثاني في مركز الحاسوب بجامعة سبها أمس السبت، وذلك تحت عنوان «آثار جائحة كورونا على الاقتصاد والسياسة» بمشاركة مختصين من ليبيا ودول أخرى.

وقال عميد جامعة سبها الدكتور مسعود الرقيق إن المؤتمر يأتي فى ظل انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم مما أثر على الاقتصاد والسياسة، مضيفا: «الجميع يعلم أن العالم فى سكون تام وهذا المؤتمر يضع خططا واستراتجيات لمواجهة جائحة كورونا على المستويين الاقتصادي والسياسي».

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وأشار عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور حامد الحضيري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن عدد الأوراق المشاركة في المؤتمر بلغت نحو ٣٨ ورقة من عدة دول عربية، تنوعت من جامعات من تونس والمغرب والجزائر والسعودية وسلطنة عمان والعراق، وتناولت عدة محاور منها الاقتصاد والسياسة والمحاسبة والإدارة.

ونظمت جامعة سبها المؤتمر الدولي الافتراضي الأول فى التعليم الإلكتروني فى أبريل الماضي.

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