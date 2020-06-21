«مكافحة الأمراض»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 15 حالة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل ليبيا 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، شفاء 15 حالة من الفيروس.

وقال المركز في بيان، إنه تسلم، السبت، 974 عينة موزعة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتأكد سلبية 950 عينة بينها 15 حالة شفاء، وإيجابية 24 عينة، توزعت بواقع 10 حالات جديدة، و13 حالة مخالطين وحالة قادمة منة الجنوب.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 425 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و47 من مختبر فرع المركز الوطني سبها، و7 عينات من مستشفى طرابلس الجامعي، 255 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و25 عينة من مختبر مستشفى الكويفية.

كما تسلم المركز الوطني 97 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و87 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و8 عينات من مختبر المركز المرجعي زليتن، و23 عينة من مختبر فرع المركز غريان.