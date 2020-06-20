السيسي: لن نسمح بتجاوز الصراع الليبي خط سرت.. وقواتنا ستتقدم ومعها شيوخ القبائل

جانب من مدرعات الجيش المصري عرضت خلال زيارة السيسي للمنطقة العسكرية الغربية، (صورة من فيديو عرضته قناة «تن»)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، مشيرًا إلى أن «سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به».

وأضاف أن «مصر مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الليبي»، مضيفًا: «الدول لا تستقر مع وجود ميليشيات مسلحة، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الحلم ضعف، ويخطئ مَن يعتقد أو يظن أن الصبر تردد أو ضعف»، مؤكدًا أن القوات المصرية «ستتقدم ومعها شيوخ القبائل الليبية وستخرج فور إنهاء المهمة».

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جاء ذلك في كلمة للسيسي على هامش زيارته المنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، حسب جريدة «الأهرام».