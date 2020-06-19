دخول الوحدة الثالثة بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية

فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية : الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، الدخول بالوحدة الثالثة في محطة الخمس الغازية على الشبكة الكهربائية.

ونوهت شركة الكهرباء في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بجهود «جنود الكهرباء المرابطين في محطة التوليد» في إدخال الوحدة على الشبكة الكهربائية.

وأعلنت شركة الكهرباء في وقت سابق اليوم، دخول الوحدتين الأولى والخامسة الغازيتين بمحطة الزاوية، والثانية الغازية في محطة الرويس للدورة المزدوجة، إلى جانب دخول مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراتة للدورة المزدوجة.

وخرجت 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراتة والخمس والزاوية إلى جانب وحدتي توليد بخاريتين في مصراتة والزاوية؛ جراء انخفاض التردد للشبكة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.