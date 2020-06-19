سحب عينات عشوائية لتقييم الوضع الوبائي في بني وليد

عناصر طبية من فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببني وليد. (الإنترنت)

يعتزم فريق التقصي والاستجابة السريعة ببلدية بني وليد سحب عينات عشوائية من عدة جهات في البلدية من أجل تقييم الوضع الوبائي في المدينة، حسب مدير المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الجهات الأمنية في البلدية «فشلت بمراقبة منافد المدينة من حيث دخول وخروج المواطنين مما قد يؤدي إلى دخول بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد».

وأوضح أبوالنيران أن فريق التقصي والاستجابة السريعة ببني وليد «سيقوم بأخذ عدة عينات عشوائية من عدة جهات من بينها: مستشفى بني وليد العام والمصحات الخاصة والصيدليات وبعض الأنشطة الأخرى من أجل تقييم الوضع الوبائي للاطمئنان على سلامة المدينة».

ودعا أبوالنيران أهالي بني وليد والجهات الأمنية إلى ضرورة التعاون مع فريق الرصد والاستجابة السريعة من أجل نجاح حملة أخذ العينات العشوائية، حفاظا على الوضع الصحي داخل البلدية.