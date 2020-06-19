دخول 3 وحدات بمحطتي الزاوية والرويس للدورة المزدوجة

وحدة غازية بمحطة الزاوية. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، دخول الوحدتين الأولى والخامسة الغازيتين بمحطة الزاوية، والثانية الغازية في محطة الرويس للدورة المزدوجة.

وأشارت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دخول مولد البخار الخاص بالوحدة الغازية الثانية بمحطة مصراته للدورة المزدوجة، مشيدة بجهود «جنود الكهرباء المرابطين».

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت سابق، اليوم، خروج 11 وحدة توليد غازية بمحطات جنوب طرابلس والرويس ومصراتة والخمس والزاوية إلى جانب وحدتي توليد بخارية في مصراتة والزاوية؛ جراء انخفاض التردد للشبكة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة الكهربائية.