ليبيا تحصد 4 جوائز في مسابقة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بأفريقيا

رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة المبروك. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حصد صندوق الضمان الاجتماعي في ليبيا أربع جوائز خلال مسابقة أقامتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي على مستوى القارة الأفريقية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور إدريس حفيظة المبروك لـ«بوابة الوسط» الخميس، إن الصندوق «نال الجوائز بجدارة واستحقاق دفعة واحدة في أربعة محاور طرحت في مسابقة أجرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (issa) على مستوى قارة أفريقيا في منافسة شديدة الاحتدام مع 26 دولة شاركت بها وبمشاركة 35 مؤسسة بـ96 مشاركة».

وأوضح المبروك أن الجوائز التي نالها تعلقت بأربعة محاور هي: مجال جودة الخدمة من خلال الإدارة الفعالة للصندوق في تقديم الخدمات أثناء الأزمات، ومجال مواجهة ومعالجة تداعيات الأزمات على التحصيل والامتثال، والاستثمار الفندقي، والنحو الرقمي في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي من خلال التحديات والإنجازات.

وأشار إلى أن الصندوق حصد في العام 2017 جائزة الجمعية الدولية للممارسات الجيدة في توسعة شمول أنظمة الحماية الاجتماعية في ليبيا، مؤكدًا أن «نعاهد على هذا الأداء والمستوى ولن تجعل الصعوبات الكثيرة التي تعترض طريقنا ذرائع للتهاون الوظيفي أو التقاعس عن الواجبات بل نراها تحديات تستفز فينا إرادة العطاء والبناء رغبة في نيل رضا الله تعالى ثم خدمة لأهلنا وطننا حبا وكرامة».