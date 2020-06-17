رئيس مجلس النواب يعتمد ميزانية استقرار بلدية درنة

رئيس مجلس النواب خلال استقباله عميد بلدية درنة. (وكالة الأنباء الليبية في بنغازي)

اعتمد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ميزانية استقرار بلدية درنة المقدمة من عميد البلدية المستشار عبدالمنعم الغيثي، الذي استقبله اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في القبة، وفق وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن المستشار عقيلة صالح ناقش مع عميد بلدية درنة عدة نقاط مهمة تخص المدينة، ومستجدات الوضع العام بما يتعلق بدرنة. وأكد أهمية تنفيذ خطة عميد بلدية درنة والوقوف على آخر المستجدات بالخصوص.

وأضافت أن اللقاء تناول جملة من المواضيع التي تتعلق بمتابعة اللجان المختصة بهذا الشأن والتنسيق لاستصدار التكليفات لتنفيذها واستكمالها وفقًا للمواصفات المتبعة مع الأجهزة التنفيذية، بعد ما عانته المدينة من ويلات الإرهاب.