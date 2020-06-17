بالصور: احتراق محطة الكهرباء بمعرض طرابلس الدولي

أحد رجال الأطفاء خلال محاولته إخماد النيران في محطة معرض طرابلس، 17 يونيو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اندلاع حريق في محطة كهرباء 11 ك ف الواقعة في معرض طرابلس الدولي، صباح اليوم الأربعاء.

وأسفر الحريق عن إتلاف مبنى المحطة ومعداتها بالكامل، بما فيها خمسة محولات وخلايا بها، حسب بيان الدائرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى مسارعة إدارة السلامة العامة بالشركة إلى موقع المحطة، رفقة رجال هيئة السلامة الوطنية، حيث تمكنوا من إخماد الحريق.

يذكر أن هذه المحطة تغذي المعرض والمناطق المجاورة له، وقد جرى إنشاؤها بتكلفة تقدر بنحو مليون دينار.

آثار الدمار الذي لحق بالمحطة جراء الحريق