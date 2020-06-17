روسيا تدعو أميركا إلى استخدام نفوذها لوقف إطلاق النار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:52 مساء
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

كما نقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله إن موسكو ترحب باستخدام أميركا نفوذها على أطراف الصراع في ليبيا؛ بهدف إطلاق عملية سياسية في البلاد.

وأمس الثلاثاء، صرح الوزير الروسي بأن بلاده تواصل اتصالاتها مع تركيا لإقناع طرفي الصراع الليبي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشار لافروف إلى أن اللاعبين الخارجيين في المراحل الأولى من الصراع في ليبيا، «حاولوا الدفع بمصالح جانب واحد فقط على حساب الطرف الآخر، ما أدى إلى فشل جميع الاتفاقات».

وأضاف أن ما تبقى يتمثل في «إقناع الأطراف الليبية بأن عليهم الجلوس إلى الطاولة والبدء في التفاوض». موضحا أن «هذا بالضبط ما نفعله الآن، بما في ذلك خلال الاتصال بزملائنا الأتراك، كما أعلن أخيرا».

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