ميركل وإردوغان يتفقان على ضرورة تعزيز عملية الأمم المتحدة في ليبيا

لقاء سابق بين إردوغان وميركل. (أرشيفية: الأناضول)

اتفقت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على ضرورة تعزيز عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي في ليبيا، بحسب بيان نقلته «رويترز».

وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية في البيان إن ميركل أجرت، اليوم الثلاثاء، محادثة هاتفية بالفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحثت فيها الوضع في ليبيا وفي شرق البحر المتوسط.

وأكد بيان صادر عن دائرة الرئاسة التركية أن مباجثات ميركل وإردوغان تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في ليبيا وشرق المتوسط. إلى جانب العلاقات الثنائية بين بلديهما ومكافحة وباء «كورونا المستجد» (كوفيد- 19) والخطوات الواجب اتخاذها في مرحلة ما بعد الوباء.