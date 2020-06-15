رئيس «تسييري شحات» يدعو إلى نقل مصابي «كورونا» بالبلدية لبنغازي

رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات حسين بودرويشة، (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية شحات، حسين بودرويشة، إلى نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلدية، إلى مدينة بنغازي.

وأوضح بودرويشة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن مستشفيات مدينة بنغازي جهزت لاستقبال هذه الحالات، ودعمت بأسرّة وأطقم طبية متخصصة وأجهزة الكشف عن الفيروس، مضيفا أن مستشفى شحات للأمراض الصدرية والمخصص للعزل ليس به مياه حتى الآن.

وتأتي تصريحات بودرويشة على خلفية غضب في الشارع نتيجة افتتاح مطار الأبرق لإعادة العالقين خارج ليبيا، حيث وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة البيضاء إلى خمس حالات، بعد تسجيل 4 إصابات جديدة في وقتٍ متأخر من ليل أمس الأحد.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بالجبل الأخضر، عبدالرحيم مازق، في تصريح سابق، إن الحالات الأربع لأشخاص قادمين من مصر عبر مطار الأبرق الدولي، مؤكدا أنهم جميعا بحالة صحية مستقرة، وقد نقلوا إلى مستشفى العزل الصحي بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، فيما جرى نقل المخالطين إلى مقرات الحجر الصحي.