ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» في البيضاء إلى 5 حالات

مدينة البيضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة البيضاء إلى خمس حالات، بعد إعلان تسجيل 4 إصابات جديدة في وقتٍ متأخر من ليل أمس الأحد.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بالجبل الأخضر عبدالرحيم مازق، في تصريح صحفي، إن الحالات الأربع لأشخاص قادمين من مصر عبر مطار الأبرق الدولي، مؤكدا أنهم جميعا بحالة صحية مستقرة.

وأوضح مازق أن الحالات المصابة نقلت إلى مستشفى العزل الصحي بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، فيما جرى نقل المخالطين إلى مقرات الحجر الصحي.

وأكّد اتخاذهم كافة الإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي الفيروس.

وسبق أن أوصى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج الجالي بإقامة حجر صحي ليبي بإحدى القرى المصرية، يلجأ إليه كافة الليبيين الراغبين فى العودة للوطن.

وأكد أن هذا يقلل من فرص الإصابة ودخول المصابين مباشرة لأرض الوطن، وليتسنى لهم الدخول للأراضي الليبية والعودة لأوطانهم بكل طمأنينة لهم ولذويهم ولكافة الدولة الليبية.