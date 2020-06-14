اللجنة الاستشارية الطبية طبرق توصي بحجر صحي لليبيين في إحدى القرى المصرية

أوصى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، بإقامة حجر صحي ليبي بإحدى القرى المصرية، يلجأ إليه كافة الليبيين الراغبين فى العودة للوطن.
وأكد الجالي، خلال كتاب رسمي موجه لرئيس اللجنة الإستشارية الطبية الدكتورة فتحية سعيد العريبي، تكليف فريق طبي وطني للقيام بأخذ المسحات الأنفية والتحاليل الطبية لهؤلاء المواطنين عند دخولهم للحجر، وعند إنتهائه.
الجالي لفت خلال توصيته الطبية، إلى ضرورة توفير وسائل مواصلات لنقل هؤلاء المواطنين للوطن بعد أخذ المسحات الأخيرة، وإحالتهم مباشرة كل حسب بلديته ومنطقته منعاً للاختلاط بغيرهم.
وأكد أن هذا يقلل من فرص الإصابة ودخول المصابين مباشرة لأرض الوطن، وليتسنى لهم الدخول للأراضي الليبية والعودة لأوطانهم بكل طمأنينة لهم ولذويهم ولكافة الدولة الليبية.