اللجنة الاستشارية الطبية طبرق توصي بحجر صحي لليبيين في إحدى القرى المصرية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 14 يونيو 2020, 01:15 صباحا
رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي. (الإنترنت)

أوصى رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، بإقامة حجر صحي ليبي بإحدى القرى المصرية، يلجأ إليه كافة الليبيين الراغبين فى العودة للوطن.

وأكد الجالي، خلال كتاب رسمي موجه لرئيس اللجنة الإستشارية الطبية الدكتورة فتحية سعيد العريبي، تكليف فريق طبي وطني للقيام بأخذ المسحات الأنفية والتحاليل الطبية لهؤلاء المواطنين عند دخولهم للحجر، وعند إنتهائه.

الجالي لفت خلال توصيته الطبية، إلى ضرورة توفير وسائل مواصلات لنقل هؤلاء المواطنين للوطن بعد أخذ المسحات الأخيرة، وإحالتهم مباشرة كل حسب بلديته ومنطقته منعاً للاختلاط بغيرهم.

وأكد أن هذا يقلل من فرص الإصابة ودخول المصابين مباشرة لأرض الوطن، وليتسنى لهم الدخول للأراضي الليبية والعودة لأوطانهم بكل طمأنينة لهم ولذويهم ولكافة الدولة الليبية.

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