وفد من «داخلية الوفاق» يقوم بجولة أمنية في بني وليد

العميد محمد فتح الله مع عناصر الدوريات الأمنية بني وليد. (الإنترنت)

أجرى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد محمد فتح الله رفقة عدد من الضباط وعميد بلدية بني وليد، سالم إنوير، اليوم الخميس، جولة أمنية داخل مدينة بني وليد.

وقال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن العميد فتح الله تجول داخل مطار بني وليد وداخل مقر قوة الدعم المركزي وتابع عدد من الدوريات الأمنية بالمدينة.

وأضاف الساعدي أن مدير إدارة الدعم المركزي تعهد بتوفير كافة الاحتياجات من أجل تفعيل ودعم جهاز الدعم ببني وليد من أجل تطبيق الخطة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في عدد من البلديات تحت عنوان «البلد الآمن».