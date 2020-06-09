تسجيل أول ولادة قيصرية لحالة في الحجر الصحي ببنغازي

الفريق الطبي مع الطفل المولود, (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا – بنغازى، عن تسجيل حالة ولادة قيصرية أثناء فترة الحجر الصحي، إذ وضعت أم بأحد المواقع التي تشرف عليها الغرفة المركزية مولودها بعملية قيصرية تم إجراؤها بإحدى المصحات في مدينة بنغازي بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان للغرفة اليوم، فإن رئيس الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي والفريق الطبي المتابع للحالة، قاموا مساء اليوم الثلاثاء، بزيارة للأم ومولودها للاطمئنان على صحتهما، وقدموا لهما باقة ورد بالمناسبة.

وأوضح البيان أن هذه تعتبر أول حالة ولادة بمواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي..