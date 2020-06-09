الأزمة الليبية موضوع مشاورات «جزائرية - أميركية»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع السفير الأميركي لدى الجزائر جون ب. ديروشر، الجزائر، 8 يونيو 2020 (رئاسة الجمهورية الجزائرية).

أعلنت الرئاسة الجزائرية إجراء الرئيس عبد المجيد تبون مشاورات حول ليبيا مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية جون ب. ديروشر.

وحسب الرئاسة في بيان لها فقد «استقبل تبون عصر الاثنين السفير الأميركي بالجزائر، و جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والوضع في ليبيا والمنطقة عموما».

وكثفت السلطات الجزائرية منذ مشاوراتها مع رؤساء فرنسا وتركيا وتونس وجنوب إفريقيا بهدف مناقشة حلول تفضي إلى بفرض وقف لإطلاق النار.

و أعلن تبون في مايو الماضي خلال حوار تلفزيوني، أن «الجزائر قادرة على حل المشكلة، وتملك تصوراً لحل الأزمة من دون أي مطامع في ليبيا».