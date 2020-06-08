إردوغان: مساعي السيطرة على سرت مستمرة مع أهميتها لوجود آبار النفط

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان. (الإنترنت)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن مساعي حكومة الوفاق للسيطرة على سرت مستمرة، مضيفا أن مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، «وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة»، مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة أيضا.

وأضاف إردوغان، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة «تي آر تي» التركية، مساء الاثنين، أن روسيا هي الداعم الرئيسي للمشير خليفة حفتر في ليبيا، مضيفا أنها منزعجة من التقدم الذي «حققناه مع حكومة الوفاق على الأرض».

وأكد أن النجاحات التي حققتها حكومة الوفاق، جعلت المشير خليفة حفتر «يُجن»، مضيفا أن الأخير سيكون خارج المعادلة في ليبيا في أي لحظة وفقاً لوجهة نظري والتطورات الأخيرة.

إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

وتابع الرئيس التركي، أنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب اليوم، المستجدات الإقليمية وعلى رأسها القضية الليبية، موضحا أن أمريكا تتابع الوضع في ليبيا، فيما أكد ترامب «نجاح تركيا في مساعيها في ليبيا»، وفق قوله.

إردوغان وترامب يبحثان تطورات الأزمة الليبية هاتفيا

وأضاف إردوغان «بعد الاتصال مع الرئيس الأميركي بإمكاننا القول إن مرحلة جديدة ستبدأ بالنسبة لتركيا، وستكون خطوات أخرى مقبلة مثل الاتصال مع الرئيس الروسي بوتين».

في سياق متصل قال إردوغان إن تركيا وقّعت اتفاقاً مع «الحكومة الشرعية» لكن هناك «انقلابياً اسمه حفتر»، مضيفا «نحن نؤدّي عملنا دون التفات إلى الأطراف التي تقدّم له الدعم».

وتابع أن تركيا لديها اتفاق مع حكومة الوفاق في ليبيا، وحدود البحر المتوسط واضحة وصريحة، «نحن نمتلك الآن سفناً للتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأسود».