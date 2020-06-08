عودة تدفق المياه عبر خط «اجدابيا - سرت»

خزان في منظومة النهر الصناعي، (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة تدفق المياه عبر خط «اجدابيا - سرت»، اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من رفع منسوب خزان التجميع والموازنة بموقع اجدابيا.

وسيسهم الأمر في تغذية مناطق «بشر والبريقة ورأس لانوف والنوفلية وسلطان وبن جواد وهراوة وسرت والمناطق المجاورة لها وكافة المشاريع الزراعية»، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناشدت إدارة الجهاز المواطنين وإدارات المشاريع الزراعية بتلك المناطق الالتزام بالكميات المخصصة والترشيد في الاستهلاك لضمان استمرار تدفق المياه دون انقطاع.