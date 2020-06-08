«المركزي»: 2.78 مليار دينار الإيرادات النفطية والسيادية و 11.1 مليار لتمويل العجز خلال 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يونيو 2020, 11:35 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ذكرت أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 2.78 مليار دينار. 

وأوضح المصرف في بيان الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير إلى 30 مايو، المنشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قرض المصرف لتمويل عجز الترتيبات المالية بلغ 11.1 مليار دينار.

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ونوه البيان إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 2.1 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب والجمارك بلغت 177 مليون دينار و73 مليون دينار على الترتيب. وقدر المركزي قيمة تمويل الترتيبات المالية من رسوم بيع النقد الأجنبي بقيمة 875 مليون دينار من ضريبة الجهاد بنجو 83 مليون دينار.

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