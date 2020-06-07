تجهيز مركز عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا ببلدية براك الشاطئ

مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في بلدية «براك الشاطئ».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السعة السريرية للمركز تبلغ 18 سريرًا خصصت خمس أسرّة منها كعناية فائقة.

كما يحتوي المركز على غرف إيواء فردية وثنائية ورباعية مجهّزة بشاشات عرض مرئي، وغرفًا خاصة بالأطباء والتمريض ومطبخ لإعداد الوجبات ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.

وقال مدير مكتب وكيل وزارة الصحة، محمود بن محمود إن المبنى مزوّد بمنظومة مركزية لتجديد الهواء وكاميرات مراقبة ومنظومة إنذار حرائق ومنظومات أكسجين، مشيرا إلى أن المركز جرى تجهيزه ضمن إجراءات الجهوزية للخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.