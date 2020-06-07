تجهيز مركز عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا ببلدية براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يونيو 2020, 04:16 مساء
مركز العزل الصحي بلدية براك الشاطئ. (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد في بلدية «براك الشاطئ».

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السعة السريرية للمركز تبلغ 18 سريرًا خصصت خمس أسرّة منها كعناية فائقة.

كما يحتوي المركز على غرف إيواء فردية وثنائية ورباعية مجهّزة بشاشات عرض مرئي، وغرفًا خاصة بالأطباء والتمريض ومطبخ لإعداد الوجبات ودورات مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء.

وقال مدير مكتب وكيل وزارة الصحة، محمود بن محمود إن المبنى مزوّد بمنظومة مركزية لتجديد الهواء وكاميرات مراقبة ومنظومة إنذار حرائق ومنظومات أكسجين، مشيرا إلى أن المركز جرى تجهيزه ضمن إجراءات الجهوزية للخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد رمضان ينتهي من تصوير كليب «كورونا فيروس»
ثقافة وفن
ثلاث أزمات كبرى تواجه الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية
دولى
إصابة رئيس كازاخستان بفيروس «كورونا»
دولى
«بلومبيرغ»: حكومة الوفاق عازمة على محاكمة «المعتقلين الروسيين» متحدية ضغوط موسكو
ليبيا
أميركا ترحب بجهود مصر لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا
ليبيا
مصدر لـ«بوابة الوسط»: إعادة تشغيل حقل الشرارة بقوة 120 ألف برميل يوميا
ليبيا
البنك الأفريقى للتنمية: ليبيا الأضعف على صعيد التكامل التجارى والإنتاجى في ...
ليبيا
عقيلة صالح: مبادرة القاهرة تضمن تشكيل سلطة تنفيذية من رئيس ونائبين ورئيس وزراء ...
ليبيا
حفتر: نريد مجلسا رئاسيا وحكومة معتمدة من مجلس النواب وتوحيد المؤسسات
ليبيا
رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته بعد انضمامه إلى المتظاهرين أمام البرلمان
دولى
السيسي يعلن مبادرة «إعلان القاهرة» لحل الأزمة الليبية باتفاق بين عقيلة صالح ...
ليبيا
غضب إثر نشر لقطات للشرطة الأميركية تسيء معاملة متظاهرين وتوقع احتجاجات جديدة في ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

27 علامة تحدد شدة «كوفيد-19»