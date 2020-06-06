السراج يبحث تطورات الوضع الميداني مع رئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 10:46 مساء
فائز السراج مع رئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية, 6 يونيو 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، تطورات الوضع الميداني مع كل من رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبدالباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث الاجتماع الإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق التي سيطرت عليها حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية، ورصد «مصادر التهديد المحتملة».

كما بحث الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة قوات القيادة العامة، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية.

ووفق البيان ناقش الاجتماع أيضا تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.

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