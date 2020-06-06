السراج يبحث تطورات الوضع الميداني مع رئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، تطورات الوضع الميداني مع كل من رئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد علي الشريف، وآمري المناطق العسكرية، الغربية لواء أسامة جويلي، وطرابلس لواء عبدالباسط مروان، والوسطى لواء محمد الحداد.
ووفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم، بحث الاجتماع الإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين المناطق التي سيطرت عليها حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية، ورصد «مصادر التهديد المحتملة».
كما بحث الاجتماع تحديد متطلبات المرحلة الجديدة من خطة مواجهة قوات القيادة العامة، وتطوير آليات التنسيق بين المناطق العسكرية.
ووفق البيان ناقش الاجتماع أيضا تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير وتسريع آليات دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة.