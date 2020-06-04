السراج: معركتنا مستمرة وعازمون على بسط سيطرة الدولة على أراضي الوطن كافة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 05:20 مساء
رئيس رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج خلال مؤتمره الصحفي مع الرئيس التركي رجب إردوغان، 4 يونيو 2020 (الإنترنت)

أكد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، عزم حكومة الوفاق الوطني على بسط سيطرة الدولة على أراضي البلاد كافة، وتطبيق العدالة والقانون، معربا عن تطلعه إلى عودة الشركة التركية لإعادة إعمار ليبيا.

جاء تصريح السراج خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، بمدينة اسطنبول.

وقال السراج إن «معركتنا ما زالت مستمرة وعازمون على سيطرة الدولة على أراضي الوطن كافة»، مشددا على أنه «لا تنازل عن تطبيق العدالة والقانون لمحاسبة كل من اقترف جرائم بحق الليبيين».

وقال رئيس المجلس الرئاسي لـ«الدول الداعمة العدوان إن رهانكم قد خسر والتاريخ لن يرحم»، في إشارة إلى تلك التي تدعم القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر الذي أطلق منذ أبريل 2019 عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأعرب السراج خلال المؤتمر الصحفي عن تطلعه إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا، مقدما شكره لتركيا «لوقوفها إلى جانب ليبيا وشعبها والدفاع عن الشرعية فيها».

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