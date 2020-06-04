«تعليم الوفاق»: انتهاء العام الدراسي الحالي لمرحلة رياض الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يونيو 2020, 12:57 صباحا
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير إدارة رياض الأطفال التابعة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق محمود القبلاوي الوندي، الخميس، انتهاء العام الدراسي 2019-2020؛ نظرًا لاستمرار حالة الطوارئ العامة في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذه القرار يأتي في ضوء الظرف التي تمر به ليبيا وانتشار جائحة «كورونا»، وكذلك حرصا على سلامة الأطفال.

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وباركت الإدارة جهود مراقبي التعليم ومديري مكاتب رياض الأطفال خلال العام الدراسي 2019- 2020 لإنجاح العملية التعليمة داخل رياض الأطفال.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت في وقت متأخر، الأربعاء، انتهائها من خطتها الاستثنائية لعودة الدراسة، واعتماد مواعيد نهائية لإجراء الامتحانات بالداخل والخارج.

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