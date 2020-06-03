اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وإيطاليا بشأن الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 04:18 مساء
سامح شكري (على اليسار) ودي مايو في لقاء سابق بينهما. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن محادثة هاتفية أجريت، اليوم الأربعاء، بين الوزير لويجي دي مايو ونظيره المصري سامح شكري، فيما رجحت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن تكون المحادثة ركزت على الأزمة الليبية.

وقالت «آكي» إن وزارة الخارجية الإيطالية «لم تشر في بيان مقتضب إلى فحوى المكالمة، التي من المرجح أن تكون تركزت على الأزمة الليبية، وسط نشاط دبلوماسي دولي مكثف برز في الآونة الأخيرة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع المسلح في ليبيا».

وأضافت أن دي مايو سيستضيف في وقت لاحق اليوم في العاصمة روما نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، وسيجتمع الجمعة المقبل في برلين مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وأعلنت مصر والإمارات، مساء أمس الثلاثاء، في بيان مشترك، عن ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار والعودة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

اقرأ أيضا: مصر والإمارات ترحبان بقبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

ودعا البيان المشترك إلى «الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين»، باعتبار أن «العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يواجه خسائر هائلة
اقتصاد
(فيديو) أميركيون يواصلون التظاهر والاحتجاج على مقتل جورج فلويد رغم تهديدات ترامب
دولى
سعاد خليل لـ«بوابة الوسط»: من يملك قلما مسرحيا جيدا لا يتعدون أصابع اليد.. ولم ...
ثقافة وفن
الإيرادات النفطية والسيادية غطت 21% من إجمالي الإيرادات وقرض «المركزي» يمثل 71%
ليبيا
مصادر من مزدة: لم نلاحظ تحقيقات بشأن «مجزرة» المهاجرين
ليبيا
«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة ...
ليبيا
الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن ...
ليبيا
«داخلية الوفاق» تناقش ضم أفراد مشاركين في حرب طرابلس للوزارة
ليبيا
بنغلاديش توقف «العقل المدبر» لمهربي البشر على خلفية مقتل 26 من مواطنيها في ليبيا
ليبيا
كونتي يؤكد لحفتر رفض أي خيار عسكري في ليبيا
ليبيا
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبير روسي: الحيوانات المصابة بـ«كورونا» لا تعدي الإنسان