إجراء أول عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يونيو 2020, 01:33 صباحا
إجراء عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا في سبها, 2 يونيو 2020. (بلدية سبها)

أعلن مركز سبها الطبي، عن إجراء أول عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، تحتاج استئصال مرارة.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للبلدية الثلاثاء، تم نقل المريضة لغرفة العمليات ومن ثم سيتم إعادتها لغرفة العناية المركزة بمركز العزل الصحى بالسكن الطلابي (عبدالرحمن البركولي).

ووفق البيان قام بإجراء العملية فريق الجراحة التابع لمركز سبها الطبي والدكتور مهدي صكلول، وفريق التخدير التابع  لمركز العزل الصحى من الأطباء على السعيدي ويوسف القليلي وإبراهيم أبوعزوم والأطقم الطبية المساعدة بمركز سبها، مضيفا أن غرفة العمليات تم تجهيزها بقسم العيادات والطوارئ الخارجية بالمركز.

نداء عاجل لتوفير طبيب ومساعد تخدير لإجراء عملية لمصابة بـ«كورونا» في سبها

وفي وقت سابق من أمس وجه عميد بلدية سبها الشاوش غربال، نداءً عاجلاً من أجل توفير طبيب تخدير ومساعد طبيب تخدير من أجل إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة لمواطنة بالمدينة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونوه غربال إلى أن الطبيب المتطوع لإجراء العملية هو الدكتور مهدي الصكلول ومعه طاقم تمريض تطوع لإجراء العملية الجراحية، مناشدًا مَن لديه القدرة من أطباء التخدير الحضور للمساعدة.

إجراء عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا في سبها, 2 يونيو 2020. (بلدية سبها)
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