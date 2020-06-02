«المالية»: 6.66 مليار دينار إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي وصل الخزانة العامة منها 700 مليون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 08:04 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق إن قيمة إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي المحققة 6 مليارات و662 مليون دينار في الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل من العام الجاري، لكنها أوضحت أن تلك الإيرادات المحالة إلى حسابات الخزانة العامة  لدى المصرف المركزي لم تتعدَ 700 مليون دينار.

وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي حول متابعة الإيرادات والنفقات العامة خلال الفترة نفسها، أن قيمة الإيرادات النفطية من واقع حسابها المقوم بالدينار لدى المصرف المركزي بلغت 4 مليارات و489 مليون دينار، منها مليار و978 مليونًا إيرادات الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

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