مركز سبها الطبي يعلن تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 06:35 مساء
أحد العناصر الطبية يرافق أحد المرضى. (مركز سبها الطبي)

أعلن مركز سبها الطبي، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجدة» بعد أن أظهرت نتائج التحليل الخاصة، التي أُجريت لها فور وصولها المركز أمس السبت، إصابتها بالفيروس، مشيرًا إلى أنه سيجري نقلها إلى مركز العزل الصحي بالمدينة.

وأوضح المركز عبر صفحته في «فيسبوك» أن الحالة لمريضة من منطقة الشاطئ «مخالطة» ووصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ بالمركز الليلة الماضية بعد الاشتباه بإصابتها بفيروس «كورونا»، حيث قام فريق الرصد بأخذ عينات منها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ووضعها تحت المتابعة.

وأضاف أنه صباح اليوم «إعلان نتيجة الحالة، وللأسف الحالة موجبة، أي مصابة بفيروس كورونا»، منوهًا إلى أنه سيجري «تحويلها لمركز العزل النهائي سبها بعد تقديم الخدمة الطبية التي تحتاجها من قبل الفريق الطبي المتطوع من المركز».

وأشار المركز إلى أنه استقبل، صباح أمس السبت، حالة أخرى مشتبه في إصابتها بالفيروس «مخالطة» وكانت في حالة ولادة مستعجلة وتحتاج لتدخل طبي، وقام فريق الرصد بأخذ عينة من الحالة قبل إتمام إجراءات الولادة.

وأضاف أنه بعد الولادة بساعة «تم إعلان نتيجة الحالة وثبت أنها سالبة وغير مصابة بفيروس كورونا».

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في سبها وصل إلى 50 حالة بعد تسجيل 12 حالة إصابة أمس السبت، مع وصول إجمالي عدد المصابين في عموم ليبيا إلى 130 حالة، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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