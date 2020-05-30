«صحة الموقتة» تدعو العناصر الطبية للالتحاق بمركز العزل في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 04:20 مساء
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

وجهت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم السبت، نداءً عاجلًا للأطباء وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق بمركز العزل السريري الطبي بسبها.

وقالت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها وجهت نداءً لجميع الأطباء وفنيي المعامل والمختبرات الطبية وفنيي الرصد والتقصي للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بسبها المخصص لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، وذلك بهدف سد النقص في عدد من التخصصات.

اقرأ أيضًا: «صحة الموقتة» تدعو العناصر الطبية للالتحاق بمركز العزل السريري في سبها

يشار إلى أن الوزارة وجهت، الأربعاء الماضي، نداءً إلى العناصر الطبية والمساعدة للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بمدينة سبها المخصص لمكافحة الوباء. وخصت الوزارة بالنداء كافة أطباء «الباطني والتخدير والعناية الفائقة» ببلدية سبها وما جاورها للالتحاق فورًا بمركز العزل السريري الطبي بسبها، وذلك بهدف سد النقص في عدد من التخصصات الطبية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» بمدينة سبها إلى 38 إصابة بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل المدينة الجنوبية 13 إصابة جديدة أمس الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
«بلومبيرغ»: البحرية الفرنسية توقف ناقلة نفط متجهة إلى شرق ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصحاب البنصر الأطول أقل عرضة للوفاة بـ«كورونا»