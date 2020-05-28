«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا» وسلبية نتائج 154 عينة

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 حالات.

وأشار المركز إلى سلبية 154 عينة أخرى جرى تحليلها للكشف عن الفيروس، حسب البيان رقم 82 المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال المركز إنه تسلم 154 عينة موزعة على النحو التالي: «100 عينة في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و14 عينة في مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و19 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و11 مختبر مستشفى الكويفية، و10 عينات بمستشفى طرابلس الجامعي».

وفاة حالة مصابة بـ«كورونا» في مصراتة

وأوضح المركز أن من ضمن النتائج السالبة تماثل حالة للشفاء.

وبهذا الإعلان يستقر إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» عند 99 إصابة بينها 54 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما تعافي 41 مصابًا من الفيروس.