تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة، وتسجيل حالة وفاة بفيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) بعد فحص مختبري لنحو 115 عينة.

وقال المركز في بيان استثنائي إنه تسلم 69 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و33 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و13 عينة من مستشفى طرابلس الجامعي. وأوضح أن نتائج الفحص المختبري أكدت سلبية 95 عينة، و20 عينة موجبة.

توزيع العينات الموجبة كالتالي: «2 عينة موجبة جديدة» وعينة واحدة عينة موجبة لعائد من السفر، و«17 عينة موجبة مخالطين»، كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وفاة حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في ليبيا إلى 4 وفيات.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» لشخصين عائدين من السفر.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد إلى 99 إصابة بينها 4 حالات وفاة، و56 حالة نشطة، فيما تعافي 40 مصابًا من الفيروس.