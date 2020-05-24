قوات القيادة العامة تعلن قصف تمركزات في مدينة غريان

صورة من قصف قوات القيادة العامة لتمركزات في مدينة غريان. (غرفة عمليات الكرامة)

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة» التابعة لقوات القيادة العامة، اليوم الأحد، أن سلاح الجو قصف تمركزات في مدينة غريان.

وقال المركز فجر اليوم إن منصات الدفاع الجوي التابع لقوات القيادة العامة أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مصنع «الـ 51 ببني وليد»، حسب صفحة المركز على موقع «فيسبوك».

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من جانبها، أشارت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة الوفاق، إلى تعرض «الأحياء المدنية وقسم النجدة في مدينة غريان لقصف بعد ساعات من قصف... مطار معيتيقة صباح أول أيام عيد الفطر»، متهمة قوات القيادة العامة بالهجوم، ومشككة في إلتزامها بوقف إطلاق النار.