جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف دينار

رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. (الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى خفض 20% من مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤسات المؤسسات والهيئات ومَن يزيد راتبه من العاملين بالدولة على ثلاثة آلاف دينار شهريًّا وذلك اعتبارًا من شهر يونيو المقبل وحتى ديسمبر 2020.

وحذر صالح في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي مساء اليوم من انهيار القدرة المالية للدولة، وبالتالي عجز الحكومة عن تسيير سبل الحياة للمواطنين، بسبب «انسداد العملية السياسية وتوقف إنتاج وتصدير النفط وتأثيرات وباء كورونا السلبية».

وجدد صالح، الذي هنأ الليبيين بحلول عيد الفطر، الدعوة إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الأقاليم الثلاثة، ويمارس المجلس الرئاسي عمله من مدينة ليبية، حتى «تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية»، على حد قوله.

وطالب رئيس مجلس النواب الجامعة العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم لما وصفه بـ« العدوان على بلادنا». مؤكدًا دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، واستمرار مجلس النواب في ممارسة مهامه حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمناسبة عيد الفطر, 23 مايو 2020. (مجلس النواب)