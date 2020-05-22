بعد تعذر رؤية هلال شوال.. «الرئاسي»: الأحد أول أيام عيد الفطر

صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، أن غدًا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء إعلان المجلس الرئاسي بعدما ثبت لدى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تعذر رؤية شهر هلال شوال لسنة 1441 هجرية، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص، وذلك حسب بيان للمجلس.

اللجنة العليا للإفتاء: الأحد أول أيام عيد الفطر

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة، أن غدًا السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك أيضا.

وقال رئيس اللجنة العليا للإفتاء، الشيخ أحمد محمد عبدالحفيظ، إن لجنة تقصي الأهلة أكدت تعذر رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة بموقع «فيسبوك».