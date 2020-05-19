ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 05:19 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم، الثلاثاء، 200 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 197 منها سلبية فيما تأكد إيجابية ثلاث عينات.

وقال المركز إن 114 عينة كانت من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني في طرابلس، و61 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و25 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 68 إصابة بينها 37 حالة نشطة، فيما تعافي 28 مصابًا من الفيروس، وسجلت البلاد ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة
ليبيا
واشنطن تتطلع إلى «إصلاحات» في البعثة الأممية قبل تعيين ممثل جديد
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يقول إنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام عقار هيدروكسي كلوروكين