ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـفيروس «كورونا المستجد»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم، الثلاثاء، 200 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» وكانت 197 منها سلبية فيما تأكد إيجابية ثلاث عينات.

وقال المركز إن 114 عينة كانت من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني في طرابلس، و61 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و25 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 68 إصابة بينها 37 حالة نشطة، فيما تعافي 28 مصابًا من الفيروس، وسجلت البلاد ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.