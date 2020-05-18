المركزي طرابلس يخصص (25) مليون دينار للمصارف ببلدية غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 01:18 صباحا
شعار بلدية غريان (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس لجنة التواصل ببلدية غريان عبدالرحيم الشامس إن المصرف المركزي طرابلس «خصص مبلغ (25) مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالبلدية».

وبين الشامس أن المبلغ «تم تخصيصه بعد جهود بذلها ممثلين عن المجلس البلدي بالتنسيق مع فرع إدارة مصرف ليبيا المركزي بغريان»، مؤكدا أنهم «في تواصل مستمر مع المركزي من أجل توفير السيولة المالية لفروع المصارف التجارية بالمدينة»، بحسب صفحة المجلس البلدي غريان بموقع «فيسبوك».

من جانبه، قال رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان صلاح بركات إنه «سيتم الشروع في آلية توزيع السيولة على جميع فروع المصارف التجارية بالمدينة فور وصولها»، مبيناً أن «السحب سيكون عن طريق مختاري المحلات فور الانتهاء من توزيع المبلغ على المصارف».

ولم تتسلم فروع المصارف التجارية بمدينة غريان السيولة المالية منذ أكثر من 6 أشهر.

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