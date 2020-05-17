انطلاق المرحلة الأولى من المسح المجتمعي في بلدية أبوسليم

جانب من المسح المجتمعي في بلدية أبوسليم, 17 مايو 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المسح المجتمعي في بلدية أبو سليم، الذي يقوم به المركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان للمركز اليوم، استهدف فريق المسح المجتمعي، ظهر الأحد، مراكز إيواء النازحين داخل بلدية أبوسليم ضمن الخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتنسيق مع البلدية.

«مكافحة الأمراض» يحدد المستهدفين من المرحلة الأولى للمسح الطبي الشامل

وتستهدف حملة المسح الطبي بلديات أبوسليم وعين زارة وسوق الجمعة تاجوراء في مرحلتها الأولى, على أن تستهدف باقي البلديات في المرحلة الثانية من الحملة.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض حدد مراكز إيواء النازحين, والمحال التجارية من مواد غذائية وقصابين ومخابز ومحطات وقود وباعة الخضار والفواكه، فضلاً عن المسح المجتمعي داخل المنازل, من ضمن الفئات المستهدفة لإجراء المسح الطبي المجتمعي.