نقص في الزيوت ومعجون الطماطم بجمعيات بسرت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 12:55 مساء
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد بلدية سرت نقصا في عدد من أصناف السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، خصوصا الزيت ومعجون الطماطم، إضافة إلى الدقيق المخصص للمخابز.

وعقد رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر اجتماعا لبحث الأمر مع مراقب الاقتصاد في سرت، عبدالجليل عيادة، الذي أوضح أن عدد الجمعيات التي لم تتسلم مادة معجون الطماطم حتى الآن هي 43 جمعية، كما لم تتسلم جميع الجمعيات مادة الزيت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وقال عيادة إنه خاطب وكيل وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة بخصوص مادتي الطماطم والزيت، مشيرا إلى أن العدد الفعلي للمخابز العاملة بسرت هو 42 مخبزا.

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وشهد اللقاء بحث آلية لتوزيع الحصة الشهرية من السلع بعد عيد الفطر المبارك، إذ قدم مراقب الاقتصاد مقترحا بشأن إعادة تنظيم توزيع أسطوانات غاز الطهي على المواطنين من أرباب الأسر، والتي كانت توزع عن طريق الجمعيات إلى ما كانت عليه سابقا بمراكز بيع غاز الطهي بإشراف مديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي سرت.

ومن جانبه، أشار عامر إلى أهمية التواصل مع وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية؛ لتسهيل إجراءات توريد وإيصال السلع التموينية إلى المخازن في سرت.

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