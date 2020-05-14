حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 05:28 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، استعداد الحلف لدعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا.

وقال ستولتبيرغ في مقابلة مع صحيفة «لا ريببوليكا» الإيطالية، اليوم الخميس، إن الحلف العسكري «مستعد لدعم الحكومة الليبية بقيادة فائز السراج». مشيرا إلى أن «ناتو» لديه 30 شريكًا، لهم مواقف مختلفة في العديد من القضايا.

وقال ستولتنبيرغ إن تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس «لا تزال حليفا هاما»، مضيفا أيضا أن «ناتو» يدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراعات في ليبيا وسورية.

وتابع: «في ليبيا، هناك حظر على الأسلحة يجب احترامه من قبل جميع الأطراف». لكنه شدد على أن «هذا لا يعني وضع القوات (التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر) وحكومة فائز السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على نفس المستوى».

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي قائلا: «لهذا السبب فإن ناتو مستعد لتقديم دعمه لحكومة طرابلس» التي تأسست بموجب الاتفاق السياسي الذي وقعه أطراف الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة نهاية العام 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
«المركزي» بالبيضاء: 9.06 مليار دينار إجمالي الإنفاق في ليبيا بالربع الأول.. و18%...
ليبيا
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات أساسية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لفيروس «كورونا» روج له ترامب يظهر نتائج سلبية خاطئة