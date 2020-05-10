«تعليم الوفاق» تعلن آخر موعد للتسجيل بمنظومة علاوة الحصة الإلكترونية

اجتماع وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد مع مسؤولي وزارته، طرابلس، 10 مايو 2020 (صفحة الوزارة بموقع فيسبوك)

حددت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني يوم 21 من مايو الجاري، موعدا نهائيا لإدخال معلمي المدارس، من مستحقي علاوة الحصة الإلكترونية، بياناتهم بالمنظومة المعدة من جانب الوزارة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع شارك فيه وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، ظهر الأحد، حيث تم تدشين منظومة علاوة الحصة الإلكترونية، بحسب ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم.

ويشرف على تنفيذ المنظومة مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.

وشكر زايد «كل من ساهم في تنفيذ هذه المنظومة والتي ستساهم بشكل كبير في صرف العلاوة في موعدها ولكافة مستحقيها، وستعالج كافة السلبيات التي صاحبت صرف العلاوة العامين الدراسيين الماضيين».

الموعد النهائي

وشدد وكيل الوزارة عادل جمعة في الاجتماع الذي شهدته قاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، على «ضرورة التزام المراقبات بمخاطبة المدارس بضرورة الدخول للمنظومة وملء العلاوة لمستحقيها ضمانا لحقوقهم»، مؤكداً بأن «يوم 2020/05/21م الموعد النهائي للإدخال».

وقدم الدكتور يوسف أبو زويدة في الاجتماع نفسه «شرحًا مفصلًا عن المنظومة ودورها في تسهيل كافة الإجراءات المالية للمعلمين والإدارية لمراقبات التعليم».

من جهته، أكد رئيس لجنة علاوة الحصة، عبدالفتاح الفاضلي الدور الذي «ستقوم به المنظومة إلى جانب الشق المالي من خلال معرفة الهدر المدرسي المتمثل في حصص الغياب، وعددها ونسبتها في كل مدرسة ومراقبة والذي سيساعد الوزارة في معرفة هذه المعطيات».