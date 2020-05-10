رصف طريق أمريرة بين طبرق ودرنة بطول 500 متر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 10 مايو 2020, 12:45 صباحا
رصف طريق أمريرة باب درنة بطول 500 متر. (الإنترنت)

شرع مكتب المشروعات ببلدية طبرق صباح السبت، في رصف طريق أمريرة باب درنة بطول 500 متر.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق فإن عملية الرصف بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من قبل شركة الأميرة للمقاولات، إذ سيتم الانتهاء من عملية الرصف نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف المكتب أن هذا الطريق متعثر منذ أكثر من 8 سنوات لكثرة تلف البنية التحتية المتهالكة الموجودة بالطريق.

وتابع المكتب «بجهود المجلس التسييري للبلدية تم ترسية العطاء على شركة الأميرة، التي باشرت أعمال البنية التحتية والتحوير والرصف منذ صباح اليوم السبت».

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