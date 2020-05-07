تعليمات مشددة من الناظوري بشأن إغلاق المحلات التجارية

اجتماع سابق للجنة العليا لمكافحة «كورونا». (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

قالت مديرية أمن بنغازي إن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» في شرق البلاد، الفريق عبدالرازق الناظوري، أصدر تعليمات مشددة بإغلاق المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العليا في السابق، باستثناء محال بيع المواد الغذائية، والبقالة العامة والمطاحن، ومحلات بيع الخضار، واللحوم.

ووجه الناظوري باتخاذ «كل الإجراءات الاحترازية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها، والتشديد على إغلاق كل الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى والكافتيريات»، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد على «توجيه عدة حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون».

وتواصل اللجنة متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وفي الأسبوع الماضي، قرر الناظوري تشكيل لجنة طبية تابعة للجنة الاستشارية الطبية، تكون مهمتها الكشف وإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس «كورونا» للأشخاص العائدين من الخارج قبل دخولهم مراكز الحجر الصحي المخصص لهم.