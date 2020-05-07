تعليمات مشددة من الناظوري بشأن إغلاق المحلات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 11:25 صباحا
اجتماع سابق للجنة العليا لمكافحة «كورونا». (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

قالت مديرية أمن بنغازي إن رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، رئيس اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» في شرق البلاد، الفريق عبدالرازق الناظوري، أصدر تعليمات مشددة بإغلاق المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العليا في السابق، باستثناء محال بيع المواد الغذائية، والبقالة العامة والمطاحن، ومحلات بيع الخضار، واللحوم.

ووجه الناظوري باتخاذ «كل الإجراءات الاحترازية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها، والتشديد على إغلاق كل الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى والكافتيريات»، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا: الناظوري يشكل لجنة طبية لإجراء اختبارات فيروس كورونا للعائدين من الخارج

وشدد على «توجيه عدة حملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون».

وتواصل اللجنة متابعة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وفي الأسبوع الماضي، قرر الناظوري تشكيل لجنة طبية تابعة للجنة الاستشارية الطبية، تكون مهمتها الكشف وإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس «كورونا» للأشخاص العائدين من الخارج قبل دخولهم مراكز الحجر الصحي المخصص لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: مستشفى الهواري يكرم الطاقم الطبي بعد خروجه من الحجر الصحي
ليبيا
2073 وفاة إضافية بـ«كورونا» في أميركا والحصيلة تتخطى 73 ألفا
دولى
في خطاب مفتوح.. مجلس الدولة يوجه 6 دعوات إلى أهالي برقة للمحافظة على وحدة ليبيا
ليبيا
باشاغا يخطر النائب العام بمسوغات القبض على عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب
ليبيا
ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
وليامز ترحب بدعوة السراج وتؤكد استعداد البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي
ليبيا
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مهم يفتح باب الأمل في التوصل لعلاج «كورونا»