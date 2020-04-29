الناظوري يشكل لجنة طبية لإجراء اختبارات فيروس كورونا للعائدين من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 أبريل 2020, 01:10 صباحا
رئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، (أرشيفية : الإنترنت)

قرر رئيس الأركان العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في شرق ليبيا، الفريق عبدالرازق الناظوري، تشكيل لجنة طبية تابعة للجنة الاستشارية الطبية، تكون مهمتها الكشف وإجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا للأشخاص العائدين من الخارج قبل دخولهم لمراكز الحجر الصحي المخصص لهم.

وبحسب بيان للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، فعلى اللجنة المشكلة تقديم تقارير يومية بنتائج الاختبارات التي تتم بهذا الشأن.

وأوضح البيان أن اللجنة تضم كلا من خالد عبد الله عبد السميع القذافي رئيسا، وبعضوية عبد الله فرج الورفلي ووسيم فرج الدرسي وأسامة أمراجع الدرسي وأسامة صالح الورفلي وعبد السلام حمد آدم العقوري وإبراهيم جمعة برقة وحسين علي العوامي والمحجوب محمد الورفلي.

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