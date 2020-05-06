بلدية مصراتة: انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية في مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة، مساء اليوم الأربعاء، عن انفجار مخلفات حربية بالكلية الجوية بالمدينة «بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين»، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والمكوث في البيوت، وفق ما نشرته نقلا عن مسؤولين بالكلية صرحوا لراديو «مصراتة FM».

ونشرت البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» قائلة: «بحسب ما صرح به المسؤولون بالكلية الجوية لراديو مصراتة FM منذ قليل، فإن هذه الانفجارات التي تسمع بالمدينة، هي لمخلفات حرب انفجرت بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء التخزين، وعلى جميع المواطنين توخي الحذر والمكوث في البيوت».

وأفاد سكان في المدينة بأنهم مازالوا يسمعون حتى الآن أصوات انفجارات الذخيرة.