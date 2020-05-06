«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة بشمال غرب ليبيا نتيجة منخفض صحراوي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا اليوم الأربعاء بامتداد لمنخفض جوي حراري صحراوي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح أن درجات الحرارة ستتراوح بين 33 و41 درجة على المناطق الشمالية الغربية، وبين 33 و39 درجة على مناطق الوسط والجنوب الغربي، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا الخميس على مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الساحلية.



كما توقع المركز أن يبقى الطقس مستقرا اليوم على باقي المناطق نتيجة لتأثرهم بمرتفع جوي، حيت تتراوح درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي بين 24 و29 درجة، وعلى الدواخل والجنوب الشرقي بين 30 و33 درجة، وتسجل ارتفاعا غدا الخميس على مناطق الخليج والوسط (رأس لانوف واجدابيا وجالو ومرادة والواحات)، إذ تتراوح بين 35 و38 درجة.