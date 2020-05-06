قنونو: تنفيذ 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية منذ صباح أمس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 10:18 صباحا
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ منذ صباح أمس الثلاثاء 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية الجوية.

وأشار إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير عربتي صواريخ «غراد»، وسيارة ذخيرة، وآليات مسلحة، وتمركزات لقوات القيادة العامة في القاعدة، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت أمس، مقتل آمر قوات القيادة العامة في القاعدة أسامة امسيك، في هجوم أسفر أيضا عن تدمير عشر آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة.

وأكدت القيادة العامة، مقتل أمسيك في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، ونعته في بيان، وباقي العناصر الذين لقوا حتفهم «خلال صد هجوم على قاعدة الوطية».

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