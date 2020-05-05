بنغازي تستعد لاستقبال رحلة لعالقين في مصر

طبيبان من فرقد الرصد في موقع الحجر الصحي برأس منقار في بنغازي، 5 مايو 2020، (وال بنغازي)

جهزت إدارة الخدمات الصحية بنغازي نقاط المراقبة بمواقع الحجر الصحي، التي ستستقبل العالقين القادمين من مصر، إذ تصل رحلتهم اليوم الثلاثاء.

وحضرت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة إلى تلك النقاط الذين سيكونون في استقبال العالقين، لتنفيذ الإجراءات الهادفة إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب ما جاء في مقطع فيديو منشور على صفحة وكالة الأنباء الليبية في بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الإثنين، استقبلت بلدية البريقة وضواحيها عددا من العائلات الليبية التي كانت عالقة بمصر، بعد نقلهم من منفذ السلوم.

ونشر المكتب الإعلامي لبلدية البريقة صورا للعائدين من الخارج مساء الأحد، لافتا إلى توفير إقامة لهم بجامعة النجم الساطع لمدة 14 يوما، وهي فترة الحظر المفروضة على كل الوافدين من خارج البلاد.

وبحسب بيان للمكتب، فإن عددا من المسؤولين كان رفقة العائلات خلال رحلة العودة إلى البلدية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدي البريقة العمدة فرج بووازنة، ومدير إدارة الخدمات الصحية البريقة بوبكر بالقاسم، وعضو اللجنة الطبية الاستشارية البريقة الدكتور محمد المشيطي.