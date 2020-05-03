شركة «الزويتينة» للنفط تؤكد تمديد حالة الطوارئ في الحقول والموانئ وتخفيض عدد العمال

معمل الغاز في ميناء الزويتينة، (مؤسسة النفط: أرشيفية)

أكدت شركة الزويتينة للنفط، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في الحقول والموانئ والإستمرار في تخفيض تواجد العاملين داخلها، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح خطاب نشرته الشركة، صادر من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، صادر أمس السبت (2 مايو)، أن تمديد حالة الطوارئ يسري على المقرات الرئيسية للشركات والجهات التابعة للمؤسسة، وذلك للعمل على تخفيض المتواجدين داخلها، على أن تستمر هذه الإجراءات الإحترازية حتى إشعار آخر، حسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

وأضاف الخطاب أنه سيتم موافقاة رؤساء لجان الإدارة للشركات والجهات التابعة للمؤسسة بأي تحديث في حينه، حال استقرار الأوضاع الصحية العامة في لييبا، «ومتى أقر استئناف العمل اليومي بوتيرته الاعتيادية المعمول به في السابق».

وأشار الخطاب إلى تمديد حالة الطوارئ يسري كذلك على المقرات الرئيسية للشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى حين إشعار آخر.