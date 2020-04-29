الحكومة الموقتة تشكل اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية

شعار الحكومة الموقتة, (الإنترنت)

أعلنت الحكومة الموقتة، إعادة تشكيل لجنة تحت اسم (اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية)، بحكم القرار رقم 443 لسنة 2016 وتعديله.

ووفق بيان للحكومة اليوم، تكون اللجنة برئاسة رئيس مصلحة التخطيط العمراني وعضوية مندوبين من (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للسياحة ومصلحة الآثار، ومختصين من مصلحة التخطيط العمراني).

وأوضح البيان أن المندوبين يتم تسميتهم من قبل ممثلي القطاعات المذكورة وتحال الأسماء لرئيس اللجنة لاعتمادها.

فيما تباشر اللجنة مهامها طبقا للقانون رقم 3 لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية و التشريعية ذات العلاقة.