«مكافحة الأمراض» يدعو إلى رفع حساسية التبليغ عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا»

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الصحية في البلاد إلى رفع حساسية التبليغ عن حالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، بحسب توصية وجهها مدير عام المركز الدكتور بدر الدين النجار، نشرها المركز عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوصى النجار في رسالته التي وجهها إلى مديري المستشفيات والمراكز الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والمصحات والعيادات الخاصة بـ«رفع حساسية الترصد والاستجابة السريعة لوباء كوفيد-19».

وطالب النجار مديري المرافق الصحية بـ«إعطاء تعليمات للعناصر الطبية والطبية المساعدة بضرورة التبليغ وأخذ عينات ملائمة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض (ارتفاع في درجة حرارة الجسم، سعال، ضيق في التنفس، أي أعراض تنفسية أخرى)».

كما طالب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيادة حساسية التبليغ «عن أي مخالطين لمريض مؤكد إصابته بالفيروس، على أن تحدد كل جهة الهواتف المخصصة للتبليغ والتواصل مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض».